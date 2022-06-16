Меркель: Россия не ждала моего ухода, чтобы начать войну против Украины

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в будущем была бы готова выступить посредником для решения конфликта между Россией и Украиной, передает Интерфакс.

На вопрос, готова ли она сыграть эту роль уже сейчас, экс-канцлер ответила: «На данный момент этот вопрос не обсуждается».

Меркель также отметила, что незадолго до своего ухода из политики она пыталась найти решения украинского кризиса, но не преуспела. При этом она не считает, что российское руководство дожидалось ее ухода с поста канцлера, чтобы начать войну в Украине.