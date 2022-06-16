Зеленский поговорил с Мишелем и фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, передает «Цензор.нет».

«Продолжил диалог с президентами Еврокомиссии и Европейского совета. Поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за положительное заключение ЕК о предоставлении Украине статуса кандидата. Украина будет продолжать курс проевропейских реформ», - написал Зеленский в Twitter по итогам переговоров.

Он добавил, что с Шарлем Мишелем скоординировали шаги накануне исторического заседания Европейского совета 23-24 июня.