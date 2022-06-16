Россия готовится к наступлению на Славянск и Краматорск

«Российские войска могут перейти к наступлению на Славянск и Краматорск в Донецкой области в ближайшее время». Об этом заявил мэр Славянска Вадим Лях в эфире телемарафона.

Он отметил, что линия фронта выстроилась непосредственно по реке Северский Донец, и это беспокоит жителей города.

Напомним, ранее американский Институт изучения войны предположил, что российские войска намерены осуществить прорыв на Славянск. Отмечается, что об этом свидетельствует новый мост вдоль российских наземных линий снабжения в направлении Изюма.

Кроме того, о подготовке большого наступления на Славянск сообщал и Генеральный штаб ВС Украины.