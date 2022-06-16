Шольц: Германия передаст Украине вооружение вовремя

«Германия передаст тяжелое вооружение для Украины вовремя, чтобы она смогла использовать его в битве за Донбасс». Об этом сообщил в интервью «dpa» канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, конкретные образцы будут поставлены после того, как украинские военные пройдут обучение.

«Мы поставим противоракетную систему, которая способна спасти Одессу или Киев. Мы также решили вместе с Великобританией и Соединенными Штатами, что мы поставим реактивные системы залпового огня», - добавил Шольц.

Напомним, ранее Шольц заявлял, что Германия будет продолжать поддержку Украины столько, сколько понадобится ей в борьбе за независимость.