Глава Счетной Палаты России указал на вред выхода страны из международных организаций

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что России не нужно самостоятельно покидать международные организации, так как для нахождения страны «в рынке» необходимо исполнение многих соглашений. Об этом он сообщил РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Чтобы когда-то не произошло, что мы доехали до границы на своем автомобиле, а дальше он не соответствует требованиям по экологии других стран. И поэтому мы будем ездить внутри только. И дальше нас не выпустят, нужно пересаживаться, как минимум», - сказал он.

По его словам, России не стоит «самой бросаться» из международных организаций, потому что они регулируют «и взаимную торговлю, и обмен гражданами, и транспортные, и другие вопросы, которые должны быть сопряжены, чтобы мы работали в мире, в рынке».