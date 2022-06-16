Арестович: украинская армия движется к Херсону
«Украинские войска движутся к Херсону». Об этом сказал в интервью советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает УНИАН.
Он подчеркнул, что на Херсонском направлении украинская армия так же активно движется, как и на Изюмском.
«И у нас замелькали фотографии, на которых виден Херсон. Это где-то 15-18 км. С холмов видно уже», - сказал Арестович.
Он добавил, что сегодня, по сообщению украинского Генштаба, удары наносились по Благодатному, Солдатскому, Покровскому.
«А если противник бьет - значит есть куда бить, там наши. Ну, грубо говоря, из района Киселевки, который ближе к Херсону, примерно... снимали этот знаменитый фотокадр, который уже разлетелся в сети», - сказал он, добавив, что эти контрнаступательные действия с минуты на минуту грозят перерасти в контрнаступление.