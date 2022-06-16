Арестович: украинская армия движется к Херсону

«Украинские войска движутся к Херсону». Об этом сказал в интервью советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает УНИАН.

Он подчеркнул, что на Херсонском направлении украинская армия так же активно движется, как и на Изюмском.

«И у нас замелькали фотографии, на которых виден Херсон. Это где-то 15-18 км. С холмов видно уже», - сказал Арестович.