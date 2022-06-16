Институт изучения войны: главного десантника России уволили из-за больших потерь в Украине

Командующего Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковника Андрея Сердюкова уволили с должности за массовые потери в рядах российских десантников. Об этом ссылаясь на собственные источники, сообщает американский Институт исследования войны.

«На Сердюкова возложили ответственность за низкую эффективность и большие потери среди российских подразделений ВДВ, особенно во время операций в первые недели после широкомасштабного вторжения под Киевом», – отмечают в ISW.

Также отмечается, что именно под его руководством более 60% всех батальонно-тактических групп ВДВ России под Киевом были уничтожены, а после отступления Сердюков отправил десантников без возобновления боеготовности на Харьковское направление.

Добавляют, что на смену ему назначили начальника штаба Центрального военного округа генерал-полковника Михаила Теплинского, уроженца Донецкой области.

Андрей Сердюков был командующим Воздушно-десантными войсками РФ с 4 октября 2016 года. Возглавлял российскую военную группировку в Сирии. В январе этого года руководил контингентом ОДКБ, введенным в Казахстан, напоминает УНИАН.