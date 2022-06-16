Reuters: США заморозили продажу Украине беспилотников

Реализация плана администрации Джо Байдена по продаже Украине четырех американских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle, способных нести ракеты Hellfire, приостановлена из-за опасений, что оборудование может попасть в руки врага. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на два источника.

Технические возражения были выдвинуты в ходе детальной проверки со стороны управления Пентагона, отвечающего за обеспечение безопасности американских военных технологий. Ранее продажа, которая обсуждалась с марта, была одобрена Белым домом, отметили собеседники агентства.

Возражения связаны с тем, что радар и оптико-электронная система на беспилотниках могут представлять угрозу безопасности США в случае их попадания к российским военным.

Источники агентства сообщили, что это соображение изначально не было учтено, однако было затронуто на совещаниях в Пентагоне в конце прошлой недели.

Вопрос, дать ли зеленый свет сделке, рассматривается вышестоящими инстанциями в Пентагоне, однако сроки принятия решения неясны, сказал собеседник Reuters. Одним из компромиссов могла бы стать замена комплектующих на менее передовые, однако на это могут уйти месяцы, отметил один из источников. В конечном итоге сделку еще может заблокировать Конгресс США.