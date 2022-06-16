Вооруженные силы Украины нанесли серьезные потери российским военным в Донбассе, сообщается в утренней сводке Генштаба Украины в субботу, 18 июня.

"Недалеко от Горного, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери... В результате огневого поражения Силами обороны Украины подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили по меньшей мере 30 единиц российской техники.