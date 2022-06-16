Россияне обстреляли ракетами Кременчуг видео
Россияне нанесли ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры украинского города Кременчуг, сообщили глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"6 российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который и так не работал, и 2 ракеты – по ТЭЦ. К счастью, пострадавших нет. НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны подверглись наибольшим атакам и разрушениям среди всей инфраструктуры Полтавщины", - приводит Украинская правда слова Лунина.