Токаев отказался от российского ордена

Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев решил не принимать любые награды, как казахстанские, так и зарубежные, до окончания своих полномочий в качестве главы государства. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-секретаря президента республики Руслана Желдибая.

Ранее казахстанский политолог Ербол Едилов сообщил в своем Telegram-канале, что Москва предложила наградить Токаева орденом Александра Невского. Президент Казахстана поблагодарил принимающую сторону за оказанную честь, однако отказался от награды, сославшись на то, что принял решение не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды в статусе главы государства.

«По этой же причине во время недавнего визита в Бишкек президент отказался от высшего кыргызского ордена «Манас» I степени», - уточнил политолог.

Руслан Желдибай подтвердил информацию.

Накануне президент Казахстана принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. В ходе своего выступления он заявил, что Казахстан не собирается признавать сепаратистские «Донецкую и Луганскую народные республики», назвав их квазигосударственными территориями.