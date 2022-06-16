Конец нелегала ГРУ войны спецслужб
Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) разоблачила сотрудника российского Главного разведывательного управления, который, используя документы бразильского гражданина, пытался устроиться в Международный уголовный суд.
Гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейру, который прибыл для прохождения стажировки в Международном уголовном суде, агенты AIVD взяли прямо после приземления рейса в столичном аэропорту – и уже следующим рейсом, после 8 часов допроса, отправили обратно.
Более того, публично заявили, что под личиной бразильца скрывался кадровый сотрудник ГРУ 36-летний Сергей Владимирович Черкасов, нелегал, 12 лет посвятивший своему внедрению на территории Бразилии. Готовился он и его кураторы тщательно и денег на внедрение не жалели. С 2014 по 2018 годы он, уже под фамилией Феррейра, отучился на факультете политологии Дублинского Тринити-колледжа. С 2018 по 2020 годы окончил магистратуру в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе по специальности внешняя политика США.
И кто знает, как далеко бы пошел этот нелегал, если бы не получил задание из Центра внедриться в Международный уголовный суд, точнее, в то его подразделение, которое сейчас занято расследованиями военных преступлений в Украине, совершенных российскими военнослужащими. Если бы Черкасову это удалось, он получил бы доступ к электронной базе суда, а, кроме того, копировать, подделывать или уничтожать содержащиеся в ней документы и доказательства.
На Западе опасаются, что украинский кризис побудил ГРУ и Службу внешней разведки России перейти к активному внедрению своих нелегалов в международные организации, а также активизировать охоту за промышленными секретами и технологиями Запада.
Эрик Акербум, генеральный директор голландского разведывательного управления, по итогам дела «Черкасова-Феррейра» прямо заявил: «Это ясно показывает нам, что замышляют русские, в том числе пытаясь получить незаконный доступ к информации внутри МУС. Мы классифицируем это как угрозу высокого уровня».
И действительно, пред лицом этой угрозы западное разведывательное сообщество отказалось от принципа не арестовывать разоблаченных разведчиков, а брать их под контроль, постепенно выявляя контакты и связи, а то и включая их в собственные комбинации. От Нидерландов до Турции, от Польши до Германии прокатилась волна показательных арестов российской агентуры.
Шпионов с дипломатическими паспортами выдворяют из страны пребывания, агентов-нелегалов отдают под суд, который грозит им серьезными тюремными сроками. Идет настоящий разгром разведывательных сетей, которые Москва создавала десятилетиями, а сейчас просто сжигает, ставя перед ними задачи не стратегического, а откровенно тактического уровня. Миллионы долларов и годы работы сжигаются ради красивой строчки в отчете: «агентура внедрена туда-то, получены выходы к такой-то информации». Причем ценность этой информации достаточно сиюминутная.
Проблема также заключается и в том, что большинство нынешних нелегалов начинали свое внедрение по упрощенной схеме. Выходец из России приезжал в страну пребывания, старался натурализоваться, а потом менял имя и получал вполне легальные документы. В таких условиях многоходовки, когда один сотрудник разведки выезжал из страны по одному паспорту, а через пять-шесть государств выходил в аэропорту уже совершенно новой личностью, были признаны нецелесообразными.
Проблема в том, что полицейские архивы помнят все. И сейчас западные и другие спецслужбы поднимают эти архивы и идут по цепочке, выясняя, кто и где обосновался, чем занимается и куда направляется. С самыми печальными для российских нелегалов последствиями, когда Феррейра легко идентифицируется как Черкасов.
Эта история о конце одного нелегала показательна вот чем. Судя по всему, не только российские военные и российское руководство оказались неготовыми к затяжному украинскому конфликту, но и российская разведка оказалась неспособной действовать в резко усложнившихся условиях. А потому в критический момент Москва практически осталась без глаз и ушей на Западе. И дальше будет только хуже.