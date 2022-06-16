Гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейру, который прибыл для прохождения стажировки в Международном уголовном суде, агенты AIVD взяли прямо после приземления рейса в столичном аэропорту – и уже следующим рейсом, после 8 часов допроса, отправили обратно.

Более того, публично заявили, что под личиной бразильца скрывался кадровый сотрудник ГРУ 36-летний Сергей Владимирович Черкасов, нелегал, 12 лет посвятивший своему внедрению на территории Бразилии. Готовился он и его кураторы тщательно и денег на внедрение не жалели. С 2014 по 2018 годы он, уже под фамилией Феррейра, отучился на факультете политологии Дублинского Тринити-колледжа. С 2018 по 2020 годы окончил магистратуру в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе по специальности внешняя политика США.

И кто знает, как далеко бы пошел этот нелегал, если бы не получил задание из Центра внедриться в Международный уголовный суд, точнее, в то его подразделение, которое сейчас занято расследованиями военных преступлений в Украине, совершенных российскими военнослужащими. Если бы Черкасову это удалось, он получил бы доступ к электронной базе суда, а, кроме того, копировать, подделывать или уничтожать содержащиеся в ней документы и доказательства.

На Западе опасаются, что украинский кризис побудил ГРУ и Службу внешней разведки России перейти к активному внедрению своих нелегалов в международные организации, а также активизировать охоту за промышленными секретами и технологиями Запада.

Эрик Акербум, генеральный директор голландского разведывательного управления, по итогам дела «Черкасова-Феррейра» прямо заявил: «Это ясно показывает нам, что замышляют русские, в том числе пытаясь получить незаконный доступ к информации внутри МУС. Мы классифицируем это как угрозу высокого уровня».