Венесуэла готова отправить первую партию нефти в Европу

Груз с тяжелой венесуэльской нефтью объемом 650 тыс. баррелей, зафрахтованный итальянской компанией Eni, скоро отправится в Европу, сообщает Reuters со ссылкой на центр анализа данных и инфраструктуры финансовых рынков Refinitiv Eikon.

Это будет первый за два года экспорт сырой нефти в Европу из Венесуэлы, которая находится под американскими санкциями, отмечает Reuters.

По данным агентства, второй танкер уже направляется в Венесуэлу. Планируется, что его загрузят уже в июне партией нефти объемом 2 млн баррелей. Партию нефти подготовят с возможностью продажи испанской компании Repsol.

США разрешили поставлять итальянской Eni SpA и испанской Repsol SA венесуэльскую нефть в Европу в июле. Помимо этого, Вашингтон снял санкции, которые препятствовали работе американских и европейских нефтяных компаний в Венесуэле.

В марте источники The New York Times сообщали, что США рассматривают Венесуэлу как потенциальную замену России на фоне санкций против ее энергетического сектора.