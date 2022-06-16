Американцы допустили прямое столкновение с Россией в Сирии

В Пентагоне обеспокоены возможностью прямого военного столкновения с Россией в Сирии после «некоторых действий» российских сил, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских военных.

«Российские войска провели ряд операций против возглавляемой США коалиции в Сирии в этом месяце, в том числе одну из них — на этой неделе на стратегически расположенной базе в южной части страны», — заявили в разговоре с изданием американские военные чиновники, их слова приводит РБК.

Россия предупредила американскую сторону по имеющейся линии связи об ударе, в связи с чем потерь не было выявлено, сообщили источники газеты, отметив при этом, что это «чревато прямым конфликтом», а «просчет может перерасти в непреднамеренный конфликт между американскими и российскими силами в Сирии».

Собеседники WSJ уточнили, что авиаудары были нанесены по гарнизону, расположенному близ границы Сирии с Иорданией на юго-востоке.

Американский контингент вошел на территорию Сирии в начале гражданской войны в 2011 году, спустя семь лет — в декабре 2018 года — занимавший тогда пост президента Дональд Трамп объявил о выводе военных из Сирии, пояснив это тем, что принял это решение в связи с разгромом основной части боевиков ИГИ, напоминает РБК. Российская служба внешней разведки (СВР) в феврале заявила о намерении американских спецслужб ориентировать «спящих» экстремистов в Сирии на акции против местных силовиков и военных из России и Ирана. В ведомстве настаивали, что «поступающая в СВР России информация свидетельствует о стремлении администрации США сохранить американское присутствие на территории Сирии».