По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретились с личным составом, несущим службу на боевых позициях на государственной границе в Кельбаджарском и Лачинском районах, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, на встрече с военнослужащими, проходящими службу в суровых климатических условиях и на территориях со сложным рельефом, министр высоко оценил их боевую и морально-психологическую подготовку.

Затем Закир Гасанов понаблюдал за деятельностью противоположной стороны, опробовал возможности оптических приборов наблюдения и технических средств. Ознакомившись с условиями, созданными в пунктах размещения, министр сказал, что здесь создана вся необходимая инфраструктура для обеспечения качественной организации и несения боевого дежурства.