В многоэтажке в Баку упал лифт с людьми

В Баку в многоэтажном жилом доме сорвался лифт, есть пострадавшие.

Как передает Report, инцидент произошел в многоэтажном доме, принадлежащем жилищно-строительному кооперативу Yeni Ev 7 в Низаминском районе.

Во время движения лифт сорвался и упал в шахту. В результате пострадали находившиеся в лифтовой кабине 4 женщины и двое детей. Они госпитализированы.

В пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.