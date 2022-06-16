Президент Казахстана, оказавшийся на Петербургском международном экономическом форуме в неуютной компании руководителей «народных республик Донбасса», возможно, избежал бы неприятной необходимости публично заявлять свое отношение к ним. А оно известно: Казахстан не признал независимость «ДНР» и «ЛНР» и не собирается этого делать.

Но Маргарита Симоньян, видимо, решила прилюдно уесть Токаева и спросила об отношении его страны к «спецоперации» в Украине, которая началась, как известно, с признания Российской Федерацией суверенитета и независимости отхваченных у Украины территорий.

В самом деле, как поведет себя президент дружественного государства, находящийся в гостях, и вынужденный проявлять почтение к хозяевам, ведущим войну? Вдруг провокационный вопрос подвигнет его к сенсационному заявлению, из которого можно будет сделать большую новость о растущей поддержке авантюры со стороны центральноазиатского лидера?

Касым-Жомарту Токаеву было непросто, это ощущалось по интонации ответа. Но бывший профессиональный дипломат, высокопоставленный сотрудник ООН и министр иностранных дел Казахстана, он дал исчерпывающий ответ.

«Разные мнения по этому поводу, я прямо скажу. Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо. (Очевидно, имелось в виду казахстанское общество, не российское – Авт.) Я хотел бы отметить, что современное международное право – это устав ООН. Но два основных принципа, заложенных в уставе, в настоящее время пришли во взаимное противоречие. Это территориальная целостность государства и право на самоопределение».