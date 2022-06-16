Токаев обидел Путина с подачи Симоньян курьез в Санкт-Петербурге
Президент Казахстана, оказавшийся на Петербургском международном экономическом форуме в неуютной компании руководителей «народных республик Донбасса», возможно, избежал бы неприятной необходимости публично заявлять свое отношение к ним. А оно известно: Казахстан не признал независимость «ДНР» и «ЛНР» и не собирается этого делать.
Но Маргарита Симоньян, видимо, решила прилюдно уесть Токаева и спросила об отношении его страны к «спецоперации» в Украине, которая началась, как известно, с признания Российской Федерацией суверенитета и независимости отхваченных у Украины территорий.
В самом деле, как поведет себя президент дружественного государства, находящийся в гостях, и вынужденный проявлять почтение к хозяевам, ведущим войну? Вдруг провокационный вопрос подвигнет его к сенсационному заявлению, из которого можно будет сделать большую новость о растущей поддержке авантюры со стороны центральноазиатского лидера?
Касым-Жомарту Токаеву было непросто, это ощущалось по интонации ответа. Но бывший профессиональный дипломат, высокопоставленный сотрудник ООН и министр иностранных дел Казахстана, он дал исчерпывающий ответ.
«Разные мнения по этому поводу, я прямо скажу. Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо. (Очевидно, имелось в виду казахстанское общество, не российское – Авт.) Я хотел бы отметить, что современное международное право – это устав ООН. Но два основных принципа, заложенных в уставе, в настоящее время пришли во взаимное противоречие. Это территориальная целостность государства и право на самоопределение».
Президент Казахстана отметил, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано, то вместо 193 государств, которые входят в ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств, что может привести к хаосу.
«По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию, и, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш вопрос».
Маргарита Симоньян и участники ПМЭФ получили в результате урок по основам современного международного права. А не надо было тянуть Токаева за язык, чтобы в результате самим не выглядеть предельно глупо. Лидеру же Казахстана почет и уважение. Переиначивая известное выражение, Путин, может, и друг, но истина дороже.