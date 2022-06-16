«Во всех войнах главной целью любой осады было перекрытие путей доставки продовольствия, приводившее к голоду в осажденном городе, - сказал в интервью haqqin.az Фрэнсис Мартин О'Доннелл, известный европейский дипломат, долгое время работавший на высоких должностях в ООН. - В случае же с осажденными портами Украины угроза голода создается не для жителей осажденной Одессы, а для десятков или даже сотен миллионов людей в различных регионах мира».

По словам О'Доннелла, если в ближайшее время из Одессы не будут вывезены 20-25 миллионов тонн зерна, угроза голодной смерти нависнет над жителями целого ряда государств Ближнего Востока и Экваториальной Африки. Наиболее критическая ситуация может сложиться в Уганде, Сомали, Эфиопии и Йемене.

«На данный момент переговоры с Москвой по вывозу зерна из Одессы, проведенные по инициативе Турции, оказались безуспешными, - констатирует Мартин О'Доннелл. - Поэтому необходимо немедленно привести в действие 51-ю статью Устава ООН, в соответствии с которой страны-члены Организации Объединенных Наций имеют юридическое право вмешаться в ситуацию с блокировкой Россией украинских портов. То есть независимо от позиции России, корабли ВМФ Турции, Румынии и Болгарии должны войти в украинские порты, чтобы обеспечить безопасный вывоз через пролив Босфор зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Данная статья ООН дает полное право этим черноморским государствам эскортировать украинское зерно в регионы, над которыми нависла угроза голода….».

По мнению дипломата, достаточно лишь решения ООН, чтобы Турция, Румыния, Болгария и, возможно, Израиль обеспечили транспортировку зерна из заблокированных портов.

«Россия не станет атаковать корабли этих государств, - уверен О'Доннелл. - Москва, в принципе, не против, чтобы третьи страны обеспечивали сопровождение вывоза зерна. Но Кремль связывает этот вопрос с отменой западных санкций. Однако времени на переговоры для обсуждения требований России уже не осталось, так что в ближайшие дни механизм действия 51-й статьи устава ООН должен быть запущен».