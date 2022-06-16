Икрам Нур, автор haqqin.az 11:38

Иран, недавно подписавший с Венесуэлой договор о 20-летнем сотрудничестве в самых разных областях, призывает эту страну и Россию сформировать союз экспортеров нефти, способный, по мнению Тегерана, полностью контролировать рынок энергоносителей и легко нейтрализовать воздействие западных санкций. Если судить по сообщениям официальных СМИ Ирана и России, то в экономических отношениях между двумя странами наступил настоящий медовый месяц. Буквально каждый день приходят сообщения о том, что Москва и Тегеран что-то подписали, о чем-то договорились, что-то собираются развивать.

И вот новое иранское предложение: создать мини-ОПЕК в составе Венесуэлы, Ирана и России. Поскольку, по мнению Тегерана, действуя сообща, три страны могли бы не только обойти санкции, но и диктовать цены на энергоносители во всем мире. Приводятся и следующие цифры: на долю Венесуэлы, мирового лидера по объему разведанных месторождений нефти, Ирана и России вместе приходится 45% рынка нефти и 40% природного газа. При этом на долю Венесуэлы приходится 21% мировых запасов нефти - 303 миллиарда баррелей, иранские месторождения - 157 миллиардов, российские - 89 миллиардов. На бумаге все выглядит красиво, если не учитывать следующие обстоятельства. Венесуэла никогда не была серьезным экспортером, поставляя до санкций на мировые рынки не более 750 тысяч баррелей нефти в день. А без венесуэльской нефти та же Саудовская Аравия вкупе с Эмиратами способны выставить на рынок до 15 миллионов баррелей, что легко нейтрализует «ирано-российский диктат цен и объемов». С газом примерно такая же ситуация, причем Иран, вопреки распространенному заблуждению, никогда не входил в число крупнейших его экспортеров, поскольку слишком большое количество добываемого газа уходит на внутреннее потребление. И наконец, самое, пожалуй, важное. Вопреки оптимистичным заявлениям, Россия и Иран не сотрудничают, а соперничают на мировых рынках нефти. Совсем недавно иранские трейдеры с возмущением заявляли, что после того, как Москва перенаправила свои поставки из Европы в Азию и стала продавать нефть с большим дисконтом, иранские поставки в этот регион серьезно сократились. Поскольку сопоставимую с Россией скидку иранцы покупателям предоставлять не могут.