Washington Post: США готовятся к длительной войне в Украине

По словам одного из собеседников издания в Госдепартаменте, в Белом доме обсуждали возможность длительных боевых действий еще до начала российской «спецоперации», когда о вероятности войны начали сообщать СМИ.

США и их союзники готовятся к затяжной войне в Украине, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Чиновник разъяснил, что увеличение поставок американского оружия в Украине нацелено именно на предотвращение затягивания боевых действий: в Вашингтоне пытаются добиться отказа Москвы от их продолжения и одновременно укрепить позицию Киева на мирных переговорах.

По словам сотрудника Госдепа, американская администрация исходит из того, что достижение Россией своих целей в Украине было бы «очень плохо» для США, их союзников и международного сообщества, пишет РБК.

США, а также страны Евросоюза, Австралия, Канада уже поставили Украине несколько пакетов военной помощи. В начале июня власти США сообщили, что в рамках пакета военной помощи на $700 млн поставят Украине РСЗО HIMARS, другое оружие, боеприпасы и оборудование. При этом в Москве подчеркивают, что цели «военной операции» в Украине будут выполнены несмотря на «накачку» Киева западным оружием.