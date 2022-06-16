В китайском Шанхае произошел пожар на заводе компании Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd, в результате погиб один человек, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.



Пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов Китая начался около 4 часов утра по местному времени. Локализовать возгорание спасателям удалось только через пять часов, пишет местное агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителей пожарной охраны.

По словам представителя Sinopec, погиб один человек, еще один сотрудник пострадал, его госпитализировали.

