Эльмир Алиев, отдел спорта 11:58

Бывший главный тренер мужской сборной Азербайджана по шахматам, чемпион мира ФИДЕ Александр Халифман высказал свое мнение относительно шансов Теймура Раджабова в турнире претендентов, который стартовал в пятницу в Мадриде.

Свой прогноз знаменитый в прошлом российский шахматист сделал еще до начала турнира. Как мы знаем, 1-й тур в столице Испании уже прошел. В нем Раджабов сыграл белыми фигурами вничью с молодым талантом Алирезой Фируджей, представляющим Францию. Халифман справедливо называет Теймура самым опытным участником турнира – 35-летний Раджабов старше всех своих соперников в Мадриде и очень давно играет на высоком уровне. «Историческую партию у Гарри Каспарова в Линаресе Теймур Раджабов выиграл, когда Алиреза Фируджа еще не родился, - говорит чемпион мира в обзоре для Youtube-канала Levitov Chess. - В претендентских турнирах Теймур играл еще тогда, когда большая часть участников нынешнего соревнования могла о таком уровне только мечтать». Однако Халифмана очень смущает тот факт, что Раджабов уже почти три года не выигрывает в «классике». «Сказать что-то сложно. Как можно оценивать шансы на победу шахматиста, который последнюю партию в классические шахматы выиграл в 2019 году? Почти 1000 дней назад! И это, конечно, показатель серьезный, - продолжает экс-главный тренер сборной Азербайджана, под руководством которого наша команда выиграла в 2013 году чемпионат Европы. - Да, тут можно сделать поправку на пандемию, из-за которой в шахматы Теймур Раджабов за прошедшее время играл не так много. Даже 30 партий не набежало. Но и 30 партий без побед – это достаточно существенно. И это оптимизма не добавляет.

Кстати, Раджабов – единственный участник турнира претендентов, который за неделю до старта в Мадриде играл в соревновании. Необычный способ подготовиться. Понятно, что выступление в норвежском Ставангере было для Теймура своего рода разминкой. Но результаты (Раджабов занял 9-е место среди 10 участников – ред.) тоже оптимизма не добавляют. Стоило ли оно того? Неужели шансов вообще нет? Вот тут я не буду настолько категоричен, потому что возможны разные варианты. Лично я с Теймуром Раджабовым никогда не работал, но был такой этап в моей биографии, когда я тренировал сборную Азербайджана и имел возможность познакомиться с тем, как Теймур играет в шахматы. И не скрою, был очень впечатлен, потому что Раджабов может в шахматах очень-очень многое. Да и 35 лет – возраст солидный, но далеко, скажем так, не преклонный». По мнению 56-летнего российского гроссмейстера, Теймуру часто не хватает мотивации. «Раджабов может очень многое, но не всегда хочет. Энергия, мотивация – это все не пустые слова. Это тоже нужно, чтобы успешно играть в шахматы. И иногда с этим – чем дальше, тем чаще – у Теймура возникают достаточно серьезные проблемы».