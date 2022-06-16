ООН: из-за войны в Украине «миру грозит ад»

Из-за продолжающейся войны в Украине и блокаде экспорта зерна миру грозит ад, заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, об этом пишет The Guardian.

«Еще до украинского кризиса мы столкнулись с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом из-за СOVID-19 и роста цен на горючее. Тогда мы думали, что хуже уже быть не может, но эта война разрушительна. Это очень, очень пугающее время… Нам грозит ад на Земле, если мы не ответим немедленно. Лучшее, что мы можем сделать прямо сейчас, - положить конец этой чертовой войне между Россией и Украиной и открыть порты», - сказал Бизли.

Он напомнил, что после экономического кризиса 2007-2009 годов в 48 странах мира вспыхнули беспорядки, поскольку цены на сырьевые товары и инфляция выросли. При этом сегодняшние экономические факторы «намного хуже, чем те, которые мы наблюдали 15 лет назад», - отметил представитель ООН.