Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 12:52

В администрации президента Джо Байдена, в конгрессе США и в среде военных и политических аналитиков идет активное обсуждение итогов Рамштайна-3 - очередной встречи Контактной группы по Украине в Брюсселе и решения президента о выделении еще одного миллиарда долларов на военную помощь Украине. Это обсуждение идет в непростой внутриполитической обстановке в стране. Как пишет журнал Newsweek, «большинство американцев (по опросам - 53 процента) полагают, что экономика США уже переживает коллапс». И одной из причин неимоверной, самой высокой за четыре десятилетия инфляции является война в Украине и экономические санкции Запада против России.

Одновременно становятся все более удручающими аналитические публикации в американской прессе о военной обстановке в Украине. «После ряда тактических провалов Россия добивается прогресса в боях за Донбасс, - пишет издание Slate. - Происходит это потому, что российские войска сейчас ведут ту войну, к которой они привыкли и которая предполагает брутальные обстрелы территории противника всеми имеющимися средствами - артиллерией, минометами, системами залпового огня». Американские издания сообщают и о растущем пессимизме в странах Западной Европы в связи с усилившимися негативными тенденциями в экономике по причине потери ею «стратегического терпения». Как говорит Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО, а теперь возглавляющий влиятельный Чикагский совет по глобальным делам, США стоят перед суровым выбором: продолжать ли разностороннюю помощь Украине с возможными катастрофическими последствиями глобального характера или резко остановить эту поддержку с тем, чтобы Россия одержала верх. И он сам же отвечает на этот вопрос: «Последнее решение будет означать, что мы отдадим Украину на съедение волкам. Но никто из нас не готов к этому».

Как пишет Washington Post, «решение предоставить Украине современное оружие, такое как противокорабельные ракеты и дальнобойную артиллерию, способную разрушить значительный потенциал противника и цели внутри территории России, отражает растущую готовность западных столиц пойти на риск эскалации с Россией». Отметим важную деталь: исключительно информированная столичная газета впервые допускает возможность поражения военных целей в глубине России, то, чему официально противились еще недавно в администрации Байдена. В Белом доме полагают, что Америка должна сделать все, чтобы не допустить поглощения Россией Украины, ибо это может привести к нападению Путина на других своих соседей или даже к нанесению ударов по членам НАТО. И поэтому США будут продолжать энергично поддерживать Украину, несмотря на угрозу глобальной рецессии и массового голода в мире. Примером эффективности западного оружия стало то, что британскими противокорабельными ракетами «Гарпун» был потоплен российский буксир, который доставлял вооружение на захваченный российской армией Змеиный остров в Черном море. В первый раз США объявили о том, что Украине будут поставлены и американские ракетные установки этого типа.

И Вашингтон, и столицы Западной Европы готовы к тому, что война в Украине будет продолжаться долго. Часть экспертов полагает, что этот конфликт будет сродни тому, что имел место на Корейском полуострове. Тогда после месяцев войны между двумя Кореями в 1953 году боевые действия были остановлены, хотя формального прекращения войны не произошло до сих пор. Но все же американцы хотят знать, сколько может продолжаться эта война в Украине? «Я не думаю, что Путин или Зеленский смогут сохранять нынешний высокий уровень боевых действий в течение нескольких лет, - говорит бывший командующий войсками НАТО Джеймс Ставридис. - Может быть, она продлится несколько месяцев, но точно не лет». Американские аналитики одновременно выражают опасения, что фокусирование на войне в Украине препятствует глобальному планированию США. «Они (лидеры Америки) сосредоточены на поддержке Украины, потому что там обстановка быстро меняется и это требует быстрой реакции, - говорит Стейси Петтиджон, директор оборонных программ в вашингтонском Центре новой американской безопасности. - Но это означает, что у них меньше времени и внимания к другим первостепенным проблемам, например, в районе Тихого океана».