Россия расширит свою военную базу в Армении

Российская военная база на территории Армении будет размещена в новом месте. Об этом пишет армянская газета «Жоховурд».

Согласно сообщению, речь идет о городе Берд (Товузгала). Газета утверждает, что там тоже будут находиться российские войска. Соответствующее решение приняли на заседании армянского правительства в пятницу. Речь идет о внесении изменений в пункты дислокации военной базы.

«В обосновании отмечается, что в составе дислоцированных на территории Армении российских воинских формирований и адресах дислоцированных пунктов военной базы внесены изменения. С этой целью Армения и Россия подпишут протокол, который направлен на обеспечение условий для деятельности российских военных формирований в результате изменения их состава», - пишет газета.