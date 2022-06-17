«Нет доступа к такой информации»: в Киеве опровергли заявления о «1000 погибших в день военных»

В Украине рассказывают, что страна теряет на фронте ежедневно до 1 000 военных, однако эти лица не имеют доступа к такой информации. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью местным СМИ.

"Я хочу еще раз обратиться к деятелям, которые рассказывают, что у нас ежедневно 200, 300 и более людей на фронте (гибнут - ред.). Кое-кто вообще о 1 000 заявил... У них нет возможности получить такую информацию", - заявил Данилов, добавив, что не знает, чем эти заявления могут быть спровоцированы, но отметил, что "надо отвечать за свои слова".

"И когда речь идет о погибших, такого делать ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизни людей", - подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее глава делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что ежедневно в Донбассе гибнут или получают ранения до 1 000 украинских военных. При этом от 200 до 500 человек погибает. Кроме того, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Newshour BBC World Service заявил, что потери украинских военных составляют от 100 до 200 людей каждый день.