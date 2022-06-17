Президент Армении Путину: войну можно было остановить 19 октября

Возможность остановить 44-дневную войну была 19 октября 2020 года. Об этом президент Армении Ваагн Хачатурян сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, свидетельствует стенограмма встречи, размещенная на сайте Кремля.

При этом армянские СМИ отмечают, что на видеозаписи, размещенной на сайте президента Армении, этого фрагмента нет.

«В действительности мы хотели пораньше прекратить, как-то закончить войну, и я знаю Ваши усилия. У Вас возможность была 19 октября [2020 года] еще - мы об этом говорили с Сергеем Викторовичем [Лавровым], когда он был в Ереване. Но так получилось, что 9 ноября [2020 года], но самое важное, что война остановилась», - приводит пресс-служба Кремля слова президента Армении.