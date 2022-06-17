Парламенты Румынии и Молдовы впервые проводят совместное заседание

На заседании присутствует президент страны Майя Санду. Со стороны Румынии в заседании принимают участие главы обеих палат – Марчел Чолаку и Флорин Кицу, а также главы парламентских групп, комиссий Сената и Палаты депутатов. По итогам заседания должна быть принята совместная декларация.

Майя Санду, выступая на открытии заседания, отметила, что «на протяжении всего нашего существования история подвергала нас испытаниям. Самая последняя из них — это жестокая и несправедливая война на нашей восточной границе. Несмотря на это, мы всегда объединялись вокруг одних и тех же ценностей. Мы хотим жить в мире и достатке... Румыния раньше решила выбрать путь Европейского союза и доказала, что она может быть успешной моделью и для Республики Молдова».

«Совместное заседание парламентов Республики Молдова и Румынии проводится впервые и является сильным посланием в поддержку наших усилий по европейской интеграции, а также посланием о том, что мы можем сделать вместе для укрепления сотрудничества в таких областях, как инфраструктура, энергетика, инвестиции, здравоохранение, образование или культура», – отметил председатель парламента Республики Молдова Игорь Гросу.