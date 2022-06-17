Партия Пашиняна готовит программу «отмщения оппозиции»

В правящей партии Армении «Гражданский договор» разрабатывают программу «отмщения оппозиции». Газета «Грапарак» пишет, что в связи с возвращением оппозиции в парламент в «Гражданском договоре» «настроены по-боевому».

«В «Гражданском договоре» обсуждали не только вопрос лишения мандатов оппозиционных депутатов, о котором на днях они начали говорить открыто, но и решили наказать депутатов фракций «Армения» и «Честь имею», когда они вернутся в парламент, за то, что вышли на улицу, издеваться над ними по поводу провала борьбы. Идеологом этой борьбы является Никол Пашинян, операцией, естественно, будет руководить Ваагн Алексанян (депутат правящей фракции «Гражданский договор»)», - утверждает газета.