В Украине назвали сроки возобновления переговоров с Россией

Украина может возобновить переговоры с Россией по поводу войны в конце августа, заявил глава переговорной группы Украины Давид Арахамия в интервью «Голосу Америки».

Арахамия подчеркнул, что прямо сейчас украинская сторона не рассматривает возможности возобновления переговоров. По его словам, это может произойти только после «контрнаступления ВСУ в некоторых местах» и при условии укрепления украинских позиций на фронте. Арахамия не уточнил, о чем конкретно идет речь, «чтобы не делиться планами с русскими».

«Минимальное приемлемое соглашение было бы, если бы мы их выгнали или они добровольно отошли на позиции, где они были до 24 февраля», — заявил глава украинской переговорной группы. После этого, по словам Арахамия, можно будет говорить о возвращении всех украинских территорий, включая Крым и территории Донецкой и Луганской областей.

Последняя очная встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта. Переговоры между Украиной и Россией были приостановлены в середине мая.