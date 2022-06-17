Как сообщает haqqin.az, с февраля 2019 по февраль 2021 года Гюльнара Магеррамова привозила азербайджанских женщин под предлогом трудоустройства в турецкий поселок Бурхание, где их принуждали заниматься проституцией. В результате преступных действий Магеррамовой пострадали четыре женщины из Шамкирского района.

Гюльнара Магеррамова, ранее судимая за мошенничество и кражу и получившая условный срок, на сей раз предстала перед судом по обвинению в вывозе женщин в Турцию и их сексуальной эксплуатации. Уголовное дело 47-летней жительницы Шамкирского района расследовал Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Обвиняемая, признав себя виновной по предъявленным обвинениям, сообщила суду, что все потерпевшие были ее землячками, а одна из них - даже ее дальней родственницей.

Магеррамова рассказала в суде, что изначально собиралась поехать в Турцию, чтобы заняться торговлей. С ней захотела поехать и ее соседка, Замина Ахмедова (имя и фамилия изменены – ред.). Прожив в Турции около месяца, обе женщины вернулись домой, привезя с собой на продажу различную одежду.

«После возвращения из Турции я поняла, что, торгуя одеждой, вряд ли решу свои финансовые проблемы, - призналась на суде обвиняемая. – И потому решила заняться проституцией. Замина об этом знала, но все равно решила вернуться вместе со мною в Турцию».

По словам Магеррамовой, другие пострадавшие посылали ей по WhatsApp сообщения, в которых писали, что также хотят заниматься проституцией. Сутенерша встречала их в аэропорту и привозила в поселок Бурхание, где и происходили встречи с мужчинами. Магеррамова забирала себе половину всех денег. В марте 2021 года две девушки-азербайджанки были задержаны турецкой полицией и депортированы. Через несколько дней депортировали и саму Магеррамову.

В своих показаниях потерпевшая Замина Ахмедова сообщила, что Гюльнара обманула ее. В частности, она предложла ей торговать собой уже после того, как они прилетели в Турцию. «Вначале я протестовала, но выхода не было и пришлось согласиться», - сказала Ахмедова.