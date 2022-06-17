Азербайджан увеличивает расходы на оборону и нацбезопасность

Расходы Азербайджана на оборону и национальную безопасность в 2022 году будут увеличены. Это нашло отражение в законопроекте «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год», передает АПА.

Согласно законопроекту, расходы на оборону и национальную безопасность увеличатся с 4 489 892 429 до 5 084 759 665 манатов. При этом 2 164 704 591 манат будет выделен на силы обороны, 295 006 782 - национальную безопасность, 433 205 951 - пограничную службу, 4 680 977 - прикладные исследования в области обороны и нацбезопасности, 2 187 161 364 маната - другие виды деятельности, связанные с обороной и нацбезопасностью.

Из 2 187 161 364 манатов, выделяемых на другие виды деятельности, связанные с обороной и нацбезопасностью, на расходы по специальным оборонным проектам и мероприятиям будет направлено 2 180 442 500 манатов.