«Газпром» приостановит поставки газа через «Турецкий поток»

Работа газопровода «Турецкий поток» будет приостановлена из-за ежегодного планового технического обслуживания, сообщает пресс-служба «Газпрома» в Telegram.

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — цитирует РБК сообщение пресс-службы.

В компании указали, что приостановка транспортировки газа была согласована всеми сторонами заранее.

По «Турецкому потоку» поставляется газ из России в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы через Черное море и турецкую территорию. Его проектная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год.