На восстановление Карабаха и Зангезура выделят дополнительно почти полмиллиарда

Правительство Азербайджана в 2022 году дополнительно направит 470 млн манатов на финансирование работ по восстановлению освобожденных территорий Карабаха и Восточного Зангезура.

По данным АПА, в Милли Меджлис Азербайджана представлен проект поправок в параметры госбюджета на 2022 год, которые предусматривают увеличение доходов и расходов. Одним из направлений увеличения расходов станет выделение дополнительно 470 млн манатов на работы по восстановлению, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Согласно сообщению, в январе-мае 2022 года на работы по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий из госбюджета выделено 1 млрд 60 млн манатов, это в 3,6 раза больше, чем за 5 месяцев 2021 года.