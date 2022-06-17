Крупнейшая река Италии частично пересохла

На севере Италии могут объявить чрезвычайное положение из-за установившейся засухи, следствием которой стало частичное осушение По – самой длинной реки на территории страны, сообщает Reuters.

Русло протянувшейся на 652 километра водной артерии, питающей жителей и поля Пьемонта и Ломбардии, ныне на некоторых участках представляет собой некое подобие пустыни с потрескавшейся землей. Исследователи утверждают, что По переживает самую сильную засуху с 1952 года – дождей не было более 120 дней, а жара пришла еще ранней весной. Усугубляет положение отсутствие снега в Альпах, который обычно питает реку летом.

Уровень воды в реке на три метра ниже нулевой отметки, что сказалось и на озере Маджоре, которое она питает. Фермеры Пьемонта и Ломбардии бьют тревогу, поскольку под угрозой оказались посевы риса, сои и кукурузы – их попросту нечем поливать.