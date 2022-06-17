Проармянский Затулин угрожает Казахстану ракетными ударами

«Подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — сказал Токаев.

«Некорректное» высказывание президента Казахстана в эфире радио «Говорит Москва» тут же прокомментировал зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, директор Института стран СНГ Константин Затулин, широко известный своей рьяной проармянской позицией и защищающий где только можно интересы Армении.

По его мнению, «союзники РФ заинтересованы в сотрудничестве с ней тогда, когда им это выгодно, в остальных случаях они Россию не поддерживают».

«То, что Казахстан не признавал и не признает, было ясно и без этого заявления Токаева, — утверждает Затулин. — Но то, что Токаев в присутствии президента Путина об этом сказал — вроде бы честно, публично, но, на мой взгляд, это было некорректно. Выглядело как вызов находящемуся рядом с ним президенту. У меня не было сомнений, что наши так называемые союзники по СНГ, по Евразийскому союзу и ОДКБ очень своеобразно понимают свои обязательства и свое союзничество. Они относятся ко всем интеграционным объединениям как к шведскому столу — то, что им нравится, они берут, а то, что не нравится, не берут. Когда от них никто ничего не ждет, то могли бы, по крайней мере, промолчать. Они слишком хорошо знают, что целый ряд областей, населенных пунктов с преимущественно русским населением имело слабое отношение к тому, что называлось Казахстаном. Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнерство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то все возможно. Как в случае с Украиной. Поэтому мне кажется, что на эту сторону дела в Казахстане и не только стоило бы обратить внимание».