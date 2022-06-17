Президент Украины Владимир Зеленский посетил Николаевскую область на юге Украины. Зеленский, как говорится на президентском сайте, осмотрел здание Николаевской администрации, которое пострадало в результате ракетных обстрелов, а также посетил местную больницу.

Во время рабочей поездки президент Украины провел совещание по текущей ситуации в регионе.

Кроме того, Зеленский вручил орден Богдана Хмельницкого III степени председателю Николаевской областной военной администрации Виталию Киму, орден "За мужество" III степени – мэру Николаева Александру Сенкевичу.

Накануне российские военные нанесли удар по жилым домам Николаевщины, пострадали пять человек.