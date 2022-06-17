Госпрограммы - отличный шанс получить образование в престижных вузах по всему миру

У желающих получить образование в престижных вузах по всему миру есть отличная возможность. До 26 июня продолжается прием заявок для участия в Госпрограмме по обучению азербайджанской молодежи в престижных зарубежных вузах на 2022-2026 годы. Госпрограмма охватывает бакалавров и магистров. На сегодняшний день уже подано более 500 заявок.

Как сообщила руководитель группы управления Госпрограммой Министерства образования Туран Топалова, цель данной инициативы - создание возможностей для обучения молодых людей в престижных зарубежных университетах. Тем самым они смогут качественно освоить востребованные профессии, современные технологии, получат практические знания и навыки в выбранных ими областях. А Азербайджан получит конкурентоспособных и высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям рынка труда, которые положительно повлияют на будущее развитие экономики Азербайджана.

Заявка для участия осуществляется через электронную систему подачи заявок на сайте: https://app.dp.edu.az/intro/.

Возможность учиться в лучших университетах мира

Т.Топалова также подробно рассказала о преимуществах, созданных Госпрограммой. По ее словам, студентам предоставляется возможность учиться в лучших университетах мира, выбрав 15 приоритетных направлений в 290 университетах в 30 странах. Финансирование обучения за счет государства включает в себя: расходы на образование; расходы на визу и регистрацию в стране обучения; ежемесячные расходы на проживание; расходы на медицинское страхование; расходы на международные переезды; стоимость банковских услуг и пластиковых карт. После окончания вуза выпускники легко смогут найти себе работу, а также поступить на госслужбу без экзаменов и собеседования.

Согласно Госпрограмме, обучение в целом охватит 2000 граждан Азербайджана, ежегодно по 400 человек. Как отметила руководитель группы управления Госпрограммой, при составлении списка вузов учитывались рейтинги учебных заведений в Times Higher Education (THE) World University Rankings и Academic Ranking of World Universities (Shanghai), а также опыт, полученный в рамках Госпрограммы образования азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 годах.

Касаясь приоритетных направлений, Т.Топалова добавила, что предпочтение в рамках реализации Госпрограммы будет отдаваться таким сферам, как ИТ, инженерия, статистика и анализ данных, фундаментальные и прикладные науки, общественное здравоохранение, образование, архитектура и дизайн, окружающая среда, авиация и космос, госуправление, энергетика, транспорт и логистика, экономика, финансы и сельское хозяйство.

Отбор кандидатов состоит из двух этапов

На первом этапе кандидат должен прикрепить сканированную копию необходимых документов в систему электронной заявки, создав «Личный кабинет», и утвердить свою электронную заявку. Заявки кандидатов, отвечающих требованиям соответствующих правил отбора, будут оценены, и кандидаты, получившие положительную оценку, будут допущены к этапу собеседования. Этап собеседования проводится с участием представителей Министерства образования Азербайджана, Государственного нефтяного фонда Азербайджана и эксперта в соответствующей области. По результатам собеседования принимается окончательное решение по кандидатурам.

Ознакомиться с полным списком документов, необходимых для регистрации, и перечнем вузов можно пройдя по линку: https://dp.edu.az