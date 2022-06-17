Путин: Украина - это Киев, Житомир и Чернигов. Остальное - это Россия
Киев, Житомир, Чернигов - исконно украинские территории. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.
«Новороссию Россия отвоевала во время войн с Турцией, Запад Украины Сталин забрал во время Второй мировой войны у Венгрии, Румынии, Польши. Фактически Украина пришла в Россию только с 3 территориями - Киев, Житомир, Чернигов. Остальное досталось ей потом, в том числе от Ленина», - сказал Владимир Путин.