2-й тур турнира претендентов: Теймур Раджабов против Хикару Накамуры

Сегодня в Мадриде будет сыгран 2-й тур турнира претендентов на шахматную чемпионскую корону. Партии начнутся в 17:00 по бакинскому времени.

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов будет играть черными фигурами против американца Хикару Накамуры. Вчера наш шахматист сыграл вничью белыми с представителем Франции Алирезой Фируджей.

Также сегодня встретятся: Рихард Рапорт (Венгрия) – Алиреза Фируджа, Ян Непомнящий (Россия) – Фабиано Каруана (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Дин Лижэнь (Китай).

Турнирное положение после 1-го тура: 1-2. Каруана, Непомнящий – по 1 очку; 3-6.Фируджа, Раппорт, Раджабов, Дуда – по 0,5; 7-8. Дин, Накамура – 0.

Соревнование пройдет в два круга. Контроль времени – 2 часа на первые 40 ходов, 1 час на следующие 20 ходов, 15 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд начиная с 61-го хода.

Если шахматисты, борющиеся за 1-е место, наберут одинаковое количество очков, то их ждет тай-брейк – две партии в быстрые шахматы, а если понадобится, то и блиц до определения сильнейшего.

Победитель турнира получит 48 тысяч евро и право оспорить чемпионскую корону в матче с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Правда, сам норвежец не раз заявлял, что ему не очень интересно в очередной раз играть чемпионский матч, отметив, что хотелось бы в борьбе за шахматную корону встретиться с Алирезой Фируджей.

Если Карлсен откажется от защиты титула, то за звание чемпиона мира поборются шахматисты, занявшие 1-е и 2-е места в турнире претендентов.