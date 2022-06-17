Пентагон обнародовал список всего переданного Украине оружия

США с начала полномасштабного вторжения выделили для обороны Украины около 5,6 млрд долларов. Военная помощь из Вашингтона включает не только оружие и боеприпасы, но также амуницию и медицинское обеспечение. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Отмечается, что общие расходы США на обеспечение безопасности Украины во времена администрации президента США Джо Байдена достигли 6,3 млрд долларов, большая часть из них была выделена после 24 февраля, передает РБК-Украина.