Со ссылкой на армянские источники ряд российских телеграм-каналов сообщает сегодня, что Азербайджан продал Украине партию 82-миллиметровых минометов 20Н5 азербайджанского производства, которые ВСУ использовали во время боев с российской армией в Запорожской области.

Производство этих минометов было начато азербайджанским ВПК около десяти лет назад. Минометы 20Н5, неоднократно демонстрировавшиеся на международных выставках, отличаются от зарубежных аналогов меньшими габаритами и способностью поражать цели на большие дистанции. Вес одной единицы 20Н5 без оптического прицела составляет 47,5 кг, дальность стрельбы - более 5.000 метров, он легко разбирается и переносится с места на место. Азербайджанский миномет приспособлен также под стрельбу ракетами «натовского» калибра (81/82мм), что расширяет потенциальный список стран, куда это оружие может быть экспортировано.

Несколько лет назад Министерство оборонной промышленности Азербайджана сообщило, что ведет переговоры об экспорте этих минометов в ряд стран. В 2015 году ныне покойный министр оборонной промышленности Явер Джамалов сообщил журналистам, что достигнута договоренность об экспорте пятисот минометов 20Н5 в Ирак.

По информации haqqin.az, Азербайджан в соответствии с требованиями режима контроля над вооружениями ООН и имея на это соответствующий сертификат, также продает минометы 20Н5 в ряд стран Ближнего Востока.

По данным, поступившим в haqqin.az из официальных источников, Азербайджан никогда не продавал и не передавал Украине никаких видов оружия, включая минометы 20N5. Другими словами, информация, распространяемая армянскими источниками, не имеет под собой реальной основы и носит откровенно провокационный характер.

Отвечая на вопрос haqqin.az, каким образом минометы азербайджанского производства могли попасть в руки украинской армии, представитель одной из компетентных азербайджанских инстанций сказал, что не исключает возможности, при которой одна из стран, которой Азербайджан продает минометы 20N5, могла нарушить правила соответствующего сертификата и продать их Украине. Тем более что на мировом рынке вооружений такие случаи – явление чуть ли не рутинное.

Известно, к примеру, что оружие и военная техника, произведенные или лицензированные в России, поставляются сегодня в Украину всеми странами Восточной Европы. Другой вопрос, что на претензии России, связанные с грубым нарушением требований сертификатов, никто не обращает внимания.

На войне как на войне!

Польша, например, уже передала Украине 230 танков Т-72. И если следовать логике армянских СМИ, то получается, что в войне с Россией украинскую армию вооружает… Россия?