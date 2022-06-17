Азербайджанские гимнастки выступили в финале чемпионата Европы в Израиле

Сегодня на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Тель-Авиве состоялся финал в многоборье с участием азербайджанских гимнасток Зохры Агамировой и Арзу Джалиловой.

В сумме четырех упражнений Зохра набрала 125,450 балла и заняла 9-е место. Арзу с результатом 125,150 балла стала 10-й.

Победила израильтянка Дарья Атаманов (136,900). Серебро и бронза у болгарок Боряны Калейн и Стиляны Николовой.

Завтра Агамирова и Джалилова выступят в отдельных финалах. Зохра примет участие в финалах с мячом и булавами, Арзу – с лентой.

А сегодня чуть позже в борьбу вступит наша групповая команда. Определятся призеры в многоборье. Завтра же пройдут отдельные финалы.

Напомним, в четверг в юниорских соревнованиях Камила Гафарова завоевала бронзу в финале упражнения с булавами.