Сахиба Гафарова едет в Стамбул

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в воскресенье отправляется в Стамбул на конференцию, которую организовывают Межпарламентский союз и Великое национальное собрание (парламент) Турции, сообщили в субботу в азербайджанском парламенте.

«Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 19 июня отбывает в Стамбул для участия в конференции «Глобальные договоры о парламентах, миграции и беженцах: как добиться более прочного международного сотрудничества и исполнения на национальном уровне», - отметили в парламенте, добавив, что в мероприятии примут участие председатель парламентского комитета здравоохранения и руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.