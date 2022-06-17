Ровшан Рзаев встретился с представителями Mine Mark Foundation

Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев встретился с представителями нидерландского фонда Mine Mark Foundation. Во встрече приняли участие соучредители фонда Нильс Хегель, Лала Мустафазаде-Ван дер Колк, менеджер по финансам и стратегии Александр Здравковский, менеджер проекта Илария Валлини.

В госкомитете рассказали, что гости были подробно проинформированы о выполнении поручения президента Ильхама Алиева по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, принятии необходимых мер безопасности. Отмечено, что добровольное и безопасное возвращение азербайджанцев, многие годы проживающих в качестве вынужденных переселенцев, и обеспечение для них достойных условий жизни является в настоящее время важным приоритетом государственной политики. В связи с этим сотрудничество с Mine Mark Foundation имеет большое значение. Особенно эффективен инновационный подход к обучению школьников вопросам безопасности.

Лала Мустафазаде-Ван дер Колк, соучредитель Фонда, поблагодарила за теплый прием, проинформировала о целях нынешнего визита в Азербайджан, а также выразила благодарность госкомитету за поддержку проекта.

Стороны обменялись мнениями о расширении возможностей сотрудничества.

Представители Mine Mark Foundation посетили школы Баку и Агдамского района, где учатся вынужденные переселенцы. Для учащихся были проведены интерактивные мероприятия на тему минной опасности и защиты от взрывоопасных предметов, им были розданы книги-раскраски и буклеты, а также разъяснены способы защиты от мин с помощью электронных приложений.