Даже если устали: Борис Джонсон призвал и дальше помогать Украине

Лондону важно и дальше поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, добавив, что в мире может наступить "усталость от Украины". Об этом сообщает Reuters.

"Россияне дюйм за дюймом продвигаются по Украине, поэтому нам жизненно важно показать, что мы знаем правду, а именно: Украина может победить и победит. Когда начнется усталость от Украины, очень важно показать, что мы с ними в долгосрочной перспективе и обеспечиваем их необходимой стратегической устойчивостью", - сказал британский премьер.

Борис Джонсон в пятницу прибыл в Украину с необъявленным визитом. По итогам переговоров Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому масштабную программу подготовки украинских военных на британской территории.