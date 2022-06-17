Гарибашвили приехал к Пашиняну

Премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили в субботу провели встречу в армянском городе Дилижане, на которой обсудили ситуацию в регионе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина Армении.

"Собеседники обсудили вопросы повестки и перспективы армяно-грузинского сотрудничества. Они обменялись мнениями о ситуации и событиях в регионе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сказали, что "главы правительств двух стран отметили, что интенсивные контакты на высшем уровне свидетельствуют о динамичном развитии армяно-грузинских отношений и высоком уровне политического диалога".