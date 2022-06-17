В Азербайджане изменят базовую цену на нефть в госбюджете-2022

Правительство Азербайджана базовую цену на нефть, заложенную в госбюджете на 2022 год, увеличивает с $50 до $70 за баррель, сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на информированный источник.

«В госбюджете на 2022 год цена на нефть была заложена на уровне $50 за баррель. В парламент внесен проект поправок в закон о госбюджете на 2022 год, который предусматривает увеличение как доходной, так и расходной части. С учетом текущей ситуации на нефтяных рынках правительство увеличивает базовую цену на нефть, заложенную в госбюджете на 2022 год, до $70 за баррель, что обеспечит дополнительные доходы госбюджета», - сказал источник агентства.

В январе-мае 2022 года средняя экспортная цена на нефть марки Azeri Light составила $106,3 за баррель, напомнил источник.