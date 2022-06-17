Германия расследует военные преступления России в Украине

Полиция Германии заявила в субботу, что правоохранительные органы страны приступили к расследованию нескольких сотен потенциальных военных преступлений в Украине, в совершении и в причастности к которым подозревают не только российских военнослужащих, но также политиков и военачальников, сообщает Agence France-Presse.

«На данный момент мы получили трехзначное число сигналов», — сказал в интервью газете Welt am Sonntag глава федеральной полиции Хольгер Мюнх.

По его словам, расследование касается не только лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений, но и политических и военных деятелей. «Это самая сложная часть нашего расследования – запутанная головоломка», – отметил Мюнх, добавив, что в данном случае «наша однозначная цель – назвать виновных в совершении злодеяний, доказать их действия с помощью нашего расследования и привлечь их к ответственности», в том числе в Германии.

В расследованиях полицейским помогает, в частности, Служба внешней разведки Германии, которая, например, записала радиопереговоры российских солдат. Германские следователи также могут быть отправлены в Украину, сказал Мюнх, однако для этого им потребуется международный мандат.

В минувшую среду, 15 июня, комиссия ООН по делам в Украине подтвердила, что получила многочисленные заявления о правонарушениях со стороны российских войск, но заявила, что еще слишком рано говорить о том, являются ли их действия военными преступлениями.