Боятся помогать России: Кадыров раскритиковал страны ОДКБ

Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности не хотят помогать Российской Федерации из-за того, что боятся санкционных мер со стороны стран Запада, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Существует организация ОДКБ. От нее России никакой пользы нет, а Россия всем помогает. Все европейские лидеры, руководители государств приезжают к Путину, ведут переговоры по телефону, делают все для того, чтобы как-нибудь защитить интересы Украины и являются ее соучастниками. А наши ОДКБшники, почему вы молчите и не говорите о своих соседях, почему не стараетесь сделать так, чтобы война закончилась?», - задается вопросом Кадыров.

По его мнению, государства члены-ОДКБ боятся помогать России из-за возможных санкций со стороны США и Европы.